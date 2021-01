Prilikom inauguracije novoizabranog američkog predsednika Džoa Bajdena u sredu sledeće nedelje podršku pripadnicima policije koja čuva Kapitol pružiće 15.000 pripadnika američke Nacionalne garde. Već sada su se ulogorili u Centru za posetioce Kapitola.

Federalni istražni biro (FBI) upozorio je da postoji mogućnost izbijanja nereda pre, tokom i posle Bajdenovog svečanog polaganja zakletve, pa će policiji koja inače čuva Kapitol, pomagati pripadnici Nacionalne garde, koji se, osim u Centru za posetioce, odmaraju i po hodnicima.

Iz straha od novih nasilnih protesta i eventualnog juriša na Kapitol, Tajna služba SAD (Secret service), koja je nadležna i za čuvanje predsednika, još od srede koordiniše sve snaga bezbednosti.

Prvobitno je bilo planirano da taj zadatak preuzme dan nakon predsednikovog polaganja zakletve.

Pripadnici Nacionalne garde ležali su na podu u hodnicima kojim su prolazili poslanici pre pokretanje postupka za glasanje o poverenju predsedniku.

National Guard members stationed at the Capitol in Washington, D.C. took time to admire the building's rotunda. Up to 20,000 National Guard members have been authorized to provide security for next week's inauguration ceremony. https://t.co/S3TH4rGNDO pic.twitter.com/CvOKvSXwNR

Republikanski poslanici Viki Harcler iz Misurija i Majkl Volc iz Floride delili su picu vojnicima.

I ulice oko Kapitola u Vašingtonu zatvorene su za saobraćaj, vojnici su organizovali kontrolne punktove, teška vojna vozila blokiraju pristup.

Nekolko vojnih zvaničnika izjavilo je za CNN da nacionalna garda i policija očekuju da će tokom inauguracije biti korišćene eksplozivne naprave ručne izrade poput Molotovljevih koktela. Očekuje se da će izgrednici biti veoma "agresivni" izjavio jedan visoki vojni zvaničnik.

Thousands of additional US National Guard just arrived at the US Capitol with racks of M4 rifles, gear. Never seen anything like this in our nation’s Capitol. Our video here. pic.twitter.com/DteLGFbIpJ