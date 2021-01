Jeziva priča prve žene koja pogubljena u SAD posle 70 godina: Lisa je počinila užasan zločin, a TRAGEDIJE su je pratile ceo život (FOTO)

Američke vlasti su u sredu rano ujutro pogubile Lisu Montgomeri, jedinu ženu koja je u saveznom zatvoru čekala na izvršenje smrtne kazne. Njeno pogubljenje prvo je sprovedeno nad ženom od 1953. godine.

Montgomeri (52) je 2007. osuđena u Misuriju zbog otmice i ubistva Bobi Džo Stinet, žene u osmom mesecu trudnoće čiju je bebu izrezala iz materice. Dete je preživelo.

Pogubljenje Montgomerijeve više je puta odgađano jer je odbrana tvrdila da ona nije mentalno u stanju da shvati razlog kazne, međutim, Vrhovni sud je uklonio poslednju prepreku, odbacujući odluku nižeg suda o odlaganju.

Zlostavljana je od najranijeg detinjstva



Lisu Montgomeri tragedije su pratile celi život, a sve je počelo i pre nego što je rođena. Prema izjavama njenog oca, Lisina majka Džudi Šonesi opijala se u toku čitave trudnoće, zbog čega je njihova kći rođena s fetalnim alkoholnim sindromom.

Prvo seksualno zlostavljanje doživela je sa samo tri godine. Njenu osmogodišnju sestru Dajen tada je silovao muškarac koji je trebalo da ih čuva. Lisa je čitavo vreme ležala u istom krevetu.

BREAKING: The U.S. government has carried out its first execution of a female inmate in 67 years. Lisa Montgomery, a Kansas woman, was put to death by lethal injection for strangling an expectant mother in Missouri and cutting the baby from her womb. https://t.co/IZeX2lakw4 — The Associated Press (@AP) 13. јануар 2021.

U uzrastu od 11 godina to je iskusila i na svojoj koži. Njen očuh Džek Klajner, pijanac koji je redovno tukao Lisu i njenu majku, počeo je da je siluje jednom ili dva puta nedeljno. Idućih godina silovanje je postalo toliko uobičajeno da je Klajner izgradio posebnu sobu pored njihove kamp-kućice u kojoj ih je mogao zlostavljati, a da niko ne čuje zapomaganje, piše Gardijan.

Dok bi je silovao i zlostavljao, očuh je Lisu gušio jastukom. Ako bi se opirala, njenom glavom bi udarao u betonski pod, zbog čega je pretrpela povrede mozga koje će i kasnije biti vidljive na magnetskoj rezonanci.

Kad je njena majka jednom prilikom ušla u sobu za vreme silovanja, bila je toliko razjarena da je otišla po pištolj i prislonila ga svojoj kćeri na glavu. Vikala je: "Kako si mogla ovo da mi učiniš?"

JUST IN: The federal government has executed Lisa Montgomery, the first woman to be executed in the US for a federal crime in nearly 70 years https://t.co/6gc51AYlGg — CNN (@CNN) 13. јануар 2021.

S vremenom je zlostavljanje postajalo sve gore. Lisin očuh bi pozivao svoje prijatelje da je satima zajednički siluju te uriniraju po njenom telu. U zlostavljanju je učestvovala i majka koja bi u zamenu za kućne radove prodavala Lisino telo električarima i vodoinstalaterima.

U tinejdžerskim godinama se Lisa Montgomeri poverila rođaku koji je u to vreme bio zamenik šerifa. Rekla mu je da je muškarci vežu, premlaćuju je i uriniraju po njoj. Umesto da joj pomogne, rođak ju je odvezao automobilom i ostavio u kući njenog očuha.

Kad se Džudi Šonesi rastala od svog drugog supruga, ona i Lisa su na sudu svedočile o seksualnom zlostavljanju. Sudija je prigovorio majci da je trebalo da prijavi zlostavljanje, ali ni on sam to nije učinio, piše BBC.

U braku je tražila spas. I muž ju je silovao



S 18 godina Lisa Montgomeri se udala za sina svog očuha. U pet godina je rodila četvoro dece, ali brak joj ipak nije pružio beg od zlostavljanja kojem se nadala. Lisin brat je slučajno našao snimak koji je prikazivao Lisu dok je tuče i siluje njen muž.

She was a sweet and loving wife, daughter, sister and would have been a wonderful mother. - Becky Harper (Bobbie Jo's Mother)



Rest In Peace #BobbieJoStinnett #RememberTheVictims | #LisaMontgomery pic.twitter.com/Z4ib50R9Hj — Krystal Bradsher #TrueCrime #ADOS 🇺🇸 (@STARING_KRYSTAL) 13. јануар 2021.

- Bilo je nasilno kao scena iz horora. Bilo mi je zlo dok sam gledao. Nisam znao šta bih rekao svojoj sestri - izjavio je kasnije.

Prijatelji i porodica počeli su da primećuju da se Lisa sve više "gubi u svom svetu". Njeni advokati tvrde da su to bili prvi znaci mentalnih bolesti, između ostalog bipolarnog poremećaja, kompleksnog PTSP-a, disocijativnog poremećaja i povrede mozga.

Lisa Montgomeri se nakon nekog vremena rastala od svog prvog muža i udala se za Kevina Montgomerija. U tom razdoblju je počela da tvrdi da je trudna iako to nije bilo moguće. Naime, nakon rođenja četvrtog deteta Lisa je prošla postupak trajne sterilizacije.

Kako tvrde njeni advokati, Lisa je strahovala da će je bivši suprug uhvatiti u laži i iskoristiti to da dobije starateljstvo nad njihovom decom. Upravo taj strah će na kraju dovesti do zločina zbog kojeg će Lisa Montgomeri biti osuđena na smrtnu kaznu.

Ubistvo Bobi Džo Stinet



Dana 16. decembra 2004. godine, u uzrastu od 36 godina, Lisa Montgomeri je iz svog doma u Kanzasu otputovala u gradić Skidmor u Misuriju. Tamo je trebalo da se sretne sa Bobi Džo Stinet, ženom u osmom mesecu trudnoće koju je upoznala na forumu za ljubitelje pasa.

Prethodno se sa Stinet dogovorila da će kupiti jednog od njenih štenaca, ali čim je Lisa ušla u njen dom, napala je trudnicu i zadavila je užetom. Odmah nakon ubistva kuhinjskim je nožem izrezala fetus iz materice. Dete je preživelo i Lisa Montgomeri ga je odnela u svoj dom u Kanzasu. Tvrdila je da je to njeno dete koje je rodila dan ranije.

Policija joj je vrlo brzo ušla u trag, oduzela joj dete i vratila ga ocu.

Nakon hapšenja su advokati odbranu temeljili na teoriji da je Bobi Džo Stinet ubio Lisin brat, iako je on imao u to vreme čvrst alibi. Tim advokata koji je kasnije preuzeo odbranu Lise Montgomeri tvrdi da je taj potez uništio njen kredibilitet, zbog čega je na kraju i propala odbrana utemeljena na neuračunljivosti, piše BBC.

Poroti je trebalo pet sati da je proglase krivom, a već je idući dan Lisa Montgomeri osuđena na smrtnu kaznu.