OTKRIVEN I MOTIV NAPADA NA SRBINA U FILADEFIJI: Milana UBIO POZNATI PLJAČKAŠ, koji je samo dve nedelje ranije PUŠTEN IZ ZATVORA

Samo dve nedelje pre nego što je Dejvis pokušao da opljačka Lončara, nakon čega ga je i upucao, optužen je zbog krađe automobila i kidnapovanja, ali i napada na zatvorskog čuvara. Međutim, na slobodi se našao nakon što je platio kauciju.

Pored Dejvisa, označenog kao pucača, policija Filadelfije je ranije saopštila da je uhapšena još jedna osoba zbog napada na Lončara, ali ime te osobe nije objavljeno. Džozefusu se na teret stavlja ubistvo, saučesništvo u ubistvu, posedovanje nelegalnog oružja i nošenje bez dozovle i posedovanje oružja kojim je počinjeno krivično delo.

Iako je trenutno označen kao jedini optuženi, po zakonu Pensilvanije, kako su objasnili tamošnji mediji, svi učesnici pljačke sa smrtnim ishodom krivi su za ubistvo drugog stepena.

Dejvis je uhapšen kada je tamošnja policija zaustavila automobil zbog krađe vozila, u kom su bile još tri osobe, ali je odvela samo Dejvisa. Mediji u Filadelfiji pišu da je Dejvis bio obučen u istu garderobu koju je imao kobne večeri, kada je na ulici presreo golorukog Lončara.

Dejvis je idenfitikovan i zahvaljujući snimku sigurnosnih kamera sa jedne zgrade u blizini, na kom se vidi kako dvojica muškaraca prilaze Lončaru i uperuju pištolj u njega, s namerom da ga opljačkaju. Dok mu je jedan pretresao džepove, drugi mu je ispalio hitac u grudi. Kada je policija došla na lice mesta, Lončar je u rukama još grčevito držao povodac, ali mu nažalost nije bilo spasa...

This male was on the street with two open felony cases because his bail was reduced from 200K to 12K. This is ridiculous and another example of bail decisions that are being made without considering the safety of the community. Consequences matter. https://t.co/5sl9pTW7Jj