MOĆNA MUČENICA! Od packi sa suprugom do sukoba sa Ivankom - Melanija odlazi iz Bele Kuće, a mnogi je POISTOVEĆUJU SA TRAMPOM! Ovo je njena priča

Pozicija prve dame u SAD ima posebno značenje. Od bračnog partnera predsednika američka javnost je uvek imala velika očekivanja. I danas mnogi pričaju o Elenor Ruzvelt, Džeki Kenedi, Beti Ford. Međutim, Melanija Tramp, supruga Donalda Trampa, kao i on sam, neće ostati zapamćena po nekom velikom uspehu.

Ušla u istoriju, ali ne zbog dostignuća

Nema sumnje da je Melanija Tramp kao prva dama SAD ušla u istoriju zbog mnogih stvari. Međutim, to je više zbog onoga što jeste, a ne zbog onoga što je uradila.Naime, on je prva prva dama rođena u inostranstvu u poslednjih 195 godina. Rođena je u Sloveniji u bivšoj Jugoslaviji. Prva je i prva dama koja je bila bivša manekenka i koja je pozirala gola.

Prva je koja je bila treća predsednikova supruga. Prva kojoj engleski nije bio prvi jezik.

Nevoljna prva dama

U početku se činilo da Melanija nije bila uključena u predsedničke aspiracije svog supruga.

Rekla je, "Imamo tako sjajan život. Zašto želiš ovo da radiš?" – rekao je jednom prilikom njen suprug Tramp za “Vašington post”.

Donald Tramp je ušao u Belu kuću u januaru 2017. godine, ali Melanija i njihov sin Baron pridružili su mu se tek u junu, nakon što je tada 11-godišnjak završio školsku godinu. „Radujem se uspomenama koje ćemo napraviti u našem novom domu!”, napisala je tada na Tviteru.Ali u Vašingtonu je brzo osetila oštar sjaj političkih reflektora.

Čini se da je pravila uglavnom pogrešne odluke, zbog kojih joj je popularnost uglavnom opadala, sem kod najokorelijih Trampovih pristalica.

Neuspešna inicijativa

Od prve dame SAD se očekuje da se bavi nekom vrstom dobrotvornog rada, da vodi fodacije i organizacije koje bi trebalo da državu učine boljom.To baš i nije pošlo za rukom Melaniji, čija je inicijativa od početka ismevana, najpre zbog gramatički nepravilnog naziva “Be best” koji bi trebalo da znači “Budi najbolji” (treba “Be the best”, jer u engleskom jeziku ispred superlativa ide određeni član “the”, prim. aut).

Radi se o kampanji za to da se deca u Americi podstiču da budu najbolja u onome što žele da rade. Takođe ona se navodno fokusira na dobrobit i blagostanje dece i mladih, dok se zalaže i protiv nasilja putem društvenih mreža i protiv zloupotrebe droge.

Međutim, sve to pada u vodu, kada se uzme u obzir sve ono što je njen suprug radio, koji se baš preko društvenih mreža obračunavao sa neistomišljenicima, a da ne pominjemo seksualno uznemiravanje, pa i zlostavljanje, za koja je optuživan, kao i činjenicu da je naredio da se razdvajaju porodice i deca imigranata na granici.Sada, kada Melanija više nije prva dama, ona je podsetila na svoju inicijativu i rekla da treba da se nastavi sa njenim nasleđem, “da se daje glas deci”.

“Vrednosti i duh američkog naroda inspirisali su Be Best i te vrednosti će nastaviti sa njegovom misijom”, napisala je ona na Tviteru, a taj post je izazvao reakcije kakvim se nije nadala.

Mnogi korisnici Tvitera rekli su da je licemerna i da je njen suprug nasilnik, a ona ga podržava.

Čudni modni izbori

Ostaće upamćena i po svom stilu, ali i čestim katastrofalnim odabirom odeće, koji se ne bi očekivao od nje ni kao bivše manekenke, ni kao prve dame.Mnogi su sa čuđenjem gledali kako nosi cipele sa tankom štiklom u avgustu 2017. godine dok je išla u posetu Teksasu nakon stravičnog uragana, mada je pre izlaska iz aviona ipak obula patike.

Melania Trump Wears I Really Dont Care Coat On Migrant Visit https://t.co/vbdmOqZCsA pic.twitter.com/6FLBUtnF8x — versha (@ritesversha) 22. јун 2018.

Potom je njeno putovanje u junu 2018. godine na američko-meksičku granicu u posetu deci migrantima izazvalo nevericu. Naime, nosila je jaknu sa natpisom „Mene baš briga, a tebe?“Taj natpis svakako nije bio u skladu s njenom inicijativom za pomoć deci. Da li je tom jaknom slala poruku svom suprugu? Medijima? Poćerki Ivanki?Nošenje belog šešira u kolonijalnom stilu dok je bila na safariju u Keniji nekoliko meseci kasnije nije pomoglo njenom imidžu.

Sukob sa Ivankom

Melaniji baš nije polazilo za rukom da se istakne kao prva dama, na kraju krajeva, od početka je izgledalo da joj ta pozicija ne prija. Međutim, izgleda da nije bila srećna ni kada je Trampova ćerka Ivanka rešila da joj na neki način preuzme ulogu.Prema knjizi novinarke Meri Džordan, Melanija i Ivanka od početka nisu bile naklonjene jedna prema drugoj, upravo zbog ambicija Trampove ćerke iz prvog braka.

Melanija je Ivanku ismevala iza leđa, govoreći da je „princeza“, dok je ova za nju govorila da je „portret“ jer se jedva oglašava.Dok je Melanija oklevala da se preseli u Belu kuću, Ivanka je to iskoristila i pokušala da uzme i kancelariju koja je namenjena prvoj dami. Ipak, to joj nije pošlo za rukom, ali jeste to da bude jedna od glavnih političkih savetnica svom ocu i da sa njim često, umesto prve dame, ide na zvanične događaje.

Odnos sa Trampom

Melanija se suočavala sa brojnim problemima zbog Trampa, koga su brojne žene optužile za seksualno zlostavljanje. Kružile su glasine o njegovom neverstvu, pa priča o navodnom dosijeu njegovih bahanalija koje imaju Rusi.Osim toga, Tramp je često kritikovan zbog svojih političkih poteza, kao i podsticanja ultradesničara na nasilje. Sve to, a i mnogo više od toga, svakako je doprinelo tenzijama u njihovom odnosu.

Te tenzije Melanija često nije skrivala, pa su fotografi i snimatelji više puta zabeležili trenutke na kojima ona izbegava da supruga uhvati za ruku u javnosti.Nemali broj puta mediji su pisali o tome da će se njih dvoje razvesti.Ipak, ona mu je pružala podršku, branila ga od optužbi, a često, kao i on, izbegla da javno osudi izgrednike samo zato što su Trampove pristalice.