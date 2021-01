TRAMPOV OPROŠTAJNI GOVOR! PONOSAN SAM ŠTO NISAM POKRENUO NOVE RATOVE! Bajden ga nije ni slušao, da li će on biti ratni predsednik SAD?!

Odlazeći predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio se javnosti oproštajnim govorom.

- Uhvatio sam se u koštac sa teškim bitkama i borbama i najtežim izborima, jer ste me zbog toga izabrali - kazao je Tramp tokom govora.

- Obnovili smo naše saveznike i okupili nacije sveta da se usprotive Kini kao što to nikada do sada nije učinjeno - objasnio je on.

- Kao rezultat naše hrabre diplomatije i principijelnog realizma, uspeli smo da postignemo seriju istorijskih mirovnih sporazuma na Srednjem istoku. To predstavlja novu zoru za Srednji Istok i da vraćamo naše vojnike kući... Posebno sam ponosan što sam prvi predsednik u nekoliko decenija koji nije pokrenuo nijedan novi rat - dodao je Tramp, a prenosi "Sputnik".

Oproštajni govor sada već bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa nije sa posebnom pažnjom ispraćen u taboru novog lidera SAD Džozefa Bajdena. Štaviše! Tako barem tvrde mediji naklonjeni nvom šefu SAD

Svet se, međutim, pita da li će Bajden napraviri kompletan zaokret kada je spoljna politika SAD u pitanju i pokrenuti nove ratove...

Poznavaoci prilika u SAD se plaše da će se svet suočiti sa velikim izazovima tokom mandata Džoa Bajdena, ubeđeni su da njegov mandat neće proći bez rata!