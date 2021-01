Više od pola miliona Austrijanaca bez posla

Nezaposlenost u Austriji, usled korona krize, neprestano raste i aktuelno je Servisu za zapošljavanje (AMS) prijavljeno ukupno 533.512 osoba bez posla.

To je, u poređenju sa prošlom nedeljom, rast od 761 osobe.U poređenju sa istim periodom prošle godine, to je plus od 112.596 nezaposlenih.

Posebno teško pogođen je sektor turizma, gde je trenutno oko 73.000 posla prijavljeno AMS-u, što je za čak oko 40.000 više nego u istom periodu prošle godine.

Pored toga 440.384 osobe prijavljeno je na skraćeno radno vreme, što je za 25.611 više nego prošle nedelje.