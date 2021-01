(UŽIVO) DŽOZEF BAJDEN POLOŽIO ZAKLETVU - Sjedinjene Američke Države i ZVANIČNO dobile 46. predsednika: 'DEMOKRATIJA JE POBEDILA' (FOTO+VIDEO)

Inauguracija Džoa Bajdena za predsednika Sjedinjenih Američkih Država biće obavljena danas tačno u podne po lokalnom vremenu, odnosno 18 po srednjoevropskom, i biće to prva ceremonija u novijoj istoriji kojoj neće prisustvovati odlazeći predsednik i prva dama.

Bajden će položiti zakletvu kao 46. predsednik SAD, na 59. ceremoniji inauguracije, a za razliku od prethodnih ceremonija tradicionalni govori, nastupi i bivši predsednici pojaviće se pred malom, fizički distanciranom publikom koja će nositi zaštitne maske, i u gradu koji je zaključan kako zbog pandemije, tako i zbog bezbednosnih pretnji.

Nakon što položi zakletvu, Bajden će imati svoje prvo obraćanje naciji kao predsednik.

17:52 - Novi predsednik se obratio naciji

Ovo je američki dan, dan demokratije, koja je najznačajnija, koja je krhka, ali koja je opstala, rekao je Bajden.

- Sada na mestu gde su uzdrmani temelji, ujedinili smo se kao nacija. Ujedinjeni možemo da uradimo mnogo, da otvorimo nova radna mesta, da obezbedimo školovanje za decu, da pobedimo virus i da učinimo da Amerika opet bude vodeća zemlja sveta. Strah, demonizacija, rasizam, sve ovo nas je godinama sputavalo, ali bez jedinstva nema mira, nema nacije, samo haos i nered. Ovo je istorijski trenutak u kojem treba da izaberemo put jedinstva - rekao je Bajden.

"Biću predsednik svih Amerikanaca, boriću se i za one koji su me podržali, i za one koji nisu", rekao je novi predsednik.

17:50 - Bajden položio zakletvu

Džozef Bajden je položio zakletvu i time je zvanično postao 46. predsednik SAD.

17:45 - Dženifer Lopez je otpevala "This Land is Your Land"

17:43 - Kamala Haris položila zakletvu

Kamala Haris položila je zakletvu, čime je zvanično postala potpredsednica SAD.

17:37 - Lejdi Gaga otpevala je, na samom početku ceremonije, američku himnu.

17:25 - Počela inauguracija

Zvanice su zauzele svoja mesta, a svečana ceremonija je zvanično počela, javlja Gardijan.

17:07 - Stigao i Sanders

Berni Sadners (80), senator iz Vermonta i bivši kandidat demokrata za predsednika, stigao je na Bajdenovu inauguraciju. On je na rukama imao vunene rukavice koje je dobio od pristalice pre dve godine.

16:53 - Emotivna poruka za Džil

- Volim te, Džil. I ne mogu da budem viša zahvalan zato što te imam uz sebe na ovom putovanju - napisao je Bajden na Tviteru.

16:40 - Bajden stigao na Kapitol

Džo Bajden, zajedno sa suprugom Džil i potpredsednicom Kamalom Haris stigao u Kapitol, gde će se obaviti inauguracija.

Pre njih u Kapitol su stigli clanovi njihovih porodica, kongresmeni, ali i bivši predsednici Barak Obama i Bil Klinton sa suprugama.

Prema ranijim najavama, inauguraciji će prisustvovati još jedan bivši predsednik Džordž Buš mlađi sa suprugom Laurom, dok je najstariji bivši predsednik Džim Karter (96) iz zdravstvenih razloga sprečen da prisustvuje ceremoniji.

15.50 - Održana inauguraciona misa u katedrali u Vašingtonu!

Izabrani predsednik kao i potpredsednica Džo Bajden i Kamala Haris prisustvvali su inauguracionoj misi u katedrali Svetog apostola Matjua, gde su viđeni i Nensi Pelosi kao i drugi visoki zvaničnici.

Polaganju zakletve prethodiće molitva koju će izgovoriti sveštenik Li Dž. O'Donovan, blizak porodici Bajden, recitacija prve Afroamerikanke u redovima vatrogasaca u Džordžiji i izvođenjem himne koju će otpevati pop zvezda Ledi Gaga.

Nakon toga, mlada pesnikinja Amanda Gorman pročitaće svoju pesmu, a ona je poznata po tome što je kao i Bajden uspela da pobedi govornu manu koja je imala i koja je najavila da će se kandidovati za predsednika SAD 2036. godine.

Sledi nastup Dženifer Lopez i propoved dugogodišnjeg prijatelja porodice Bajden, Silvestera Bimana, pastora afričke metodističke crkve Betel u državi Delaver.

15:35 - Evakuacija Vrhovnog suda zbog pretnje bombom

U toku je evakuacija Vrhovnog suda zbog pretnje bombom, prenosi CNN pozivajući se na zvaničnika upoznatog sa situacijom.

Kako navodi, u proteklih nekoliko trenutaka povećano je prisustvo pripadnika Nacionalne garde.

Zgrada suda nalazi se u ulici prekoputa zgrade Kapitola, gde će Bajden kasnije danas položiti zakletvu.

15:35 - Tramp poželeo sreću sledećoj administraciji

U kratkom obraćanju pre napuštanja vazdušne baze Endruz, Tramp je poželeo sreču novoj administraciji, ne izgovarajući međutim ime Džoa Bajdena koji ga nasleđuje u Beloj kući.

15:28 - Melanija: Hvala na ljubavi i podršci, bila je ovo najveća čast

Melanija Tramp, izjavila je na oproštajnoj ceremoniji u vazduhoplovnoj bazi Endruz, da je za nju bila najveća čast da bude prva dama SAD.

"Biti vaša prva dama bila je moja najveća čast. Hvala vam na ljubavi i podršci. Bićete u mojim mislima i molitvama. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vaše porodice. I Bog blagoslovio ovu prekrasnu zemlju. Hvala vam", poručila je Melanija Tramp.

15:23 - Bajden se oglasio nakon Trampovog odlaska

- Ovo je novi dan za Ameriku - poručio je Džo Bajden na Tviteru ubrzo nakon što je Donald Tramp napustio Vašington.

Gardijan podseća da je Bajden svoju kampanju zasnovao na obećanju da će vratiti "dušu nacije", kao i da će danas verovatno govoriti o tome.

15.16 - Tramp ostavio pismo Bajdenu

Tramp je ostavio poruku za svog naslednika Džoa Bajdena u Ovalnom kabinetu, i tako ispoštovao bar jednu tradiciju mirne tranzicije vlasti, izjavila su u sredu ujutro dva Trampova predstavnika administracije.

"Predsednik je ostavio belešku novoizabranom predsedniku Bidenu", rekao je Džad Dir, Trampov zamenik sekretara za štampu. Više pročitajte OVDE.

15:06 - Tramp i Melanija napustili Vašington

Nakon održanog poslednjeg govora kao predsednik SAD, Tramp je sa suprugom napustio Vašington avionom "Air Force One" i uputio se Floridi. Dok je avion odlazio, sa zvučnika se čula pesma "My Way" od Frenka Sinatre.

15.00 - Džo Bajden i Kamala Haris prisustvuju inauguracionoj misi u katedrali Svetog apostola Matjua:

Kolona vozila sa Bajdenom i Kamalom Haris pristizala je ispred katedrale u Vašingtonu u momentu dok je Tramp sa Melanijom stizao u vazduhovnu bazu Endruz i tako je izbegnuto da im se "putevi ukrste", prenose lokalni mediji.

14:46 - Tramp drži oproštajni govor

Tramp je na početku svog govora rekao da su "ovo bile neverovatne četiri godine", dok je njegova supruga Melanija rekla da je bila čast što je bila prva dama SAD. On se potom zahvalio svojoj porodici i timu.

- Ono što smo mi uradili je bilo neverovatno po svim standardima - rekao je Tramp i spomenuo promene koje je uveo u američkoj vojsci.

Tramp je govor završio rečima: "Vidimo se uskoro, vratićemo se na neki način".

14:20 - Tramp napustio Belu kuću

Donald Tramp napustio je Belu kuću helikopterom "Marine One", poslednji put kao predsednik SAD.

Po izlasku iz Bele kuće, odlazeći američki predsednik rekao je da je za njega bila velika čast da bude 45. predsednik SAD.

Tramp je rekao da je to bila "čast života" i da samo želi da ode i kaže "zbogom", ali je naglasio da se nada da to neće biti zbogom na duže vreme, prenosi CNN.

13.40 - Džonson: Radujem se saradnji sa Bajdenom

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas, nekoliko sati uoči inauguracije Džoa Bajdena za 46. predsednika SAD, da se raduje njihovoj saradnji na "zajedničkim prioritetima".

"Kao što sam rekao kad sam razgovarao s njim o njegovom izboru za predsednika, radujem se saradnji s njim i njegovoj novoj administraciji, jačanju partnerstva između naših zemalja i saradnji na našim zajedničkim prioritetima: od rešavanja pitanja klimatskih promena, smanjenju rizika pandemije i jačanju naše transatlanske bezbednosti", rekao je Džonson.

11.20 - Vašington kao tvrđava

Nakon nereda na Kapitolu, Vašington DC priprema se za inauguraciju Džoa Bajdena ekstremnim bezbednosnim merama - zatvaranjem ulica, postavljanjem ograda od bodljikave žice i raspoređivanjem hiljada američkih vojnika.

Vašington je od napada na Kongres, hram američke demokratije, pretvoren u tvrđavu. Više od 25 hiljada pripadnika Nacionalne garde, vojnih rezervista, naoružani kruže gradom. Postavljene su žičane ograde i betonski blokovi kako bi se zaštitili spomenici kao što su Bela kuća i Kapitol ili kako bi se zatvorile glavne saobraćajnice.