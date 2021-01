Reč je o broju - 46, čime je odata počast novoizabranom - 46. predsedniku SAD.

Bajden je danas položio predsedničku zakletvu na Kapitolu.

Nakon toga je na Nacionalnom vojnom groblju Arlington položio vence na grobu Neznanom junaku.

“Taxation Without Representation” is back on the Beast. pic.twitter.com/PZYrpANhOS