EKSPLOZIJA IZNAD RIJADA: Saudijska Arabaja presrela napad projektila, optužuje jemenske pobunjenike (VIDEO)

Korisnici društvenih mreža objavili su video snimke eksplozije u vazduhu iznad Rijada, a državna televizija u Saudijskoj Arabiji citirala je vlasti u kraljevini koje su priznale da je do presretanja došlo, prenosi AP.

Agencija navodi da Huti nisu do ovog trenutka priznali odgovornost za lansiranje rakete ili drona prema Rijadu.

Huti drže pod kontrolom glavni grad Jemena Sanu od septembra 2014., a Saudijska Arabija i njeni saveznici pokrenuli su rat protiv njih u martu 2015. godine kao podršku jemenskoj međunarodno priznatoj vladi.

Zapadni analitičari, Saudijska Arabija i SAD tvrde da Iran Hutima isporučuje oružje, uključujući i balističke rakete, što Teheran poriče, navodi agencija.

Saudi Arabia's state TV said on Saturday that an apparent missile or drone was intercepted over Riyadh, while what appeared to be a mid-air explosion was recorded by the capital's social media users. pic.twitter.com/yKYTuAzf3c