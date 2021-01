POBEDIO KORONU! Britanac izašao iz bolnice posle 306 dana lečenja: Srećan sam što se vraćam kući, ovaj dan je za mene poput slobode (VIDEO)

Veruje se da je ovaj 74-godišnji Britanac proveo u bolnici jedan od najdužih perioda tokom lečenja od COVID-19.

On je u jednom trenutku bio u toliko lošem zdravstvenom stanju da su bolničari pozvali njegove sinove da se oproste od njega, međutim, on se, prema njegovoj priči, iz kome iznenada probudio u julu prošle godine.

Nakon što je otpušten s intenzivne njege u bolnici Vitington, prebačen je na lečenje u Kraljevsku bolnicu za neuro-invaliditet u Londonu zbog oštećenja mozga usled zaraze koronavirusom što je izazvalo paralizu jednog dela tela i afaziju.

"Osoblje u obe bolnice je bilo neverovatno. Srećan sam što se vraćam kući nakon ovolikog vremena. Za mene je ovaj dan poput slobode. Da znate da se najviše radujem odresku i čipsu", kazao je Vulf.

