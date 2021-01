SLUČAJ SVE ZAMRŠENIJI: Kristina je brutalno silovana i ubijena, a sada je zbog ovog slučaja SMENJEN I ŠEF POLICIJE (FOTO)

Slučaj Kristine Dasera, koja je posle dočeka Nove godine nađena mrtva u hotelskoj sobi, nedeljama je u središtu pažnje medija. Policija je brzo saopštila da je silovana i ubijena i uhapsila trojicu muškaraca. U međuvremenu su, međutim, pušteni na slobodu, jer su zaključci policije dovedeni u sumnju.

Nalog za smenu šefa policije u Makatiju pukovnika Harolda Depositara izdat je nakon žestokih kritika postupanja u ovom slučaju. Kritičari ukazuju na nepropisan postupak, što je i ranije bilo tema, a u vezi sa “Ratom protiv droge” predsednika Rodriga Dutertea.

Prvo saopštenje policije

Četvrtog januara policija je izdala saopštenje da je slučaj 23-godišnje stjuardese “rasvetljen”, da je ona silovana i ubijena. Objavili su da su uhapšene tri osobe, dok je još devet "na slobodi".

Svih 12 muškaraca su bili s njom te noći i pukovnik Depositar je potvrdio da su već optuženi za “silovanje i ubistvo”, iako još nije bilo rezultata obdukcije.

Burne reakcije

Ovo je izazvalo žestoku reakciju na društvenim mrežama. General Debold Menorias Sinas, šef Filipinske nacionalne policije, pozvao je ostalu devetoricu optuženih “koji su još na slobodi” da se predaju policiji u roku od 72 sata ili "ćemo vas uhvatiti, ako je potrebno iz primenu sile".

Senator i bokser Mani Pakjao obećao je nagradu od 10.400 dolara za informacije u vezi sa slučajem i izjavio da je ovo još jedan primer zašto bi u zemlji ponovo trebalo uvesti smrtnu kaznu.

Sumnja u zvaničnu verziju priče pojavile su se nakon što je Gregorio de Guzman, jedan od trojice osumnjičenih, izjavio da su sva dvanaestorica optuženih homoseksualci.

On je rekao da su veoma “cenili” žrtvu, koja je zajedno s njima slavila u hotelu.

- Mislim da se rado družila sa pripadnicima LGBT zajednice. Osećala se prijatno u našem društvu – rekao je on.

Tužilac Makatija je nakon toga saopštio da nema dovoljno dokaza da je Dasera bila žrtva seksualnog napada ili silovanja, pa su trojica optuženih pušteni na slobodu, prenosi BBC.

"Psihičko zlostavljanje" od strane policije

Policija u Makatiju se našla na udaru kritika i zbog toga što nije sprovela detaljnu toksikološku analizu kada je telo nađeno, a slučaj se dodatno iskomplikovao kada su dvojica osumnjičenih izjavila da su bili prisiljeni da daju lažne izjave o konzumiranju droge na žurci, zato što ih je policija “psihički zlostavljala”.

