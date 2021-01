PRVI PUT DO SADA! U Holandiji posle 75 godina uveden policijski čas

U Holandiji je ovog vikenda prvi put uveden policijski čas posle 75 godina kako bi se zaustavilo širenje korona virusa u trećem talasu.

Prema odluci vlade, građanima je uvedeno ograničavanje kretanja, i to od subote u 21 čas do nedelje u 04.30. Ulice holandskih gradova sinoć su, prvi put posle Drugog svetskog rata, bile potpuno puste, a ta mera biće na snazi svakog vikenda do 9. februara, prenose strani mediji. Svako ko bude uhvaćen na ulici u to vreme moraće da plati kaznu u iznosu od 95 evra. Kretanje u doba policijskog časa dozvoljeno je samo zaposlenima u ključnim delatnostima. U Holandiji je od poslednjeg preseka zabeleženo 5.414 novozaraženih, a preminulo je 88 obolelih. Ukupno je zaraženo 955.042 ljudi, a preminulo 13.510 od početka pandemije.