SIRENE ODZVANJAJU GRADOM! Gori zgrada parlamenta u Londonu?! Objavljen DRAMATIČAN snimak crnog dima nad zdanjem (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavili su se video snimci koji prikazuju dim ili paru koja se diže iz zgrade parlamenta u Vestminsteru, dok u pozadini zvoni alarm. Vatrogasci još nisu potvrdili da je zgrada u opasnosti.

Na snimku, objavljenom na Tviteru vidi se kako se iz zgrade parlamenta u Londonu diže gusti beli dim, a u pozadini se čuje neka vrsta alarma.

There’s a fire alarm and a lot of smoke coming out from Parliament in London! #ParliamentFire #LondonFire pic.twitter.com/EIhyATUxUq