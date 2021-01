NEDALEKO OD GRANICE PRONAĐENO 19 UGLJENISANIH TELA! Policija pokrenula istragu: Žrtve mučki ubijene pa SPALJENE?!

Najmanje 19 ugljenisanih tela pronađeno je u Meksiku nedaleko od granice sa SAD u oblasti gde su česti sukobi između narko kartela, saopšteno je iz kancelarije tužioca države Tamaulipas.

Policija je danas saopštila da su pronašli dva zapaljena vozila sa ljudskim ostacima na sporednom putu nedaleko od grada Karmaga.

After the discovery of 19 burned bodies in Camargo, Tamaulipas, the smears against the human rights official begin. pic.twitter.com/4SF8d14OfY