ONI SU NASTRADALI U STRAVIČNOJ NESREĆI: Najmlađi imao tek 23 godine i svetlu budućnost u sportu - SVI DO JEDNOG IZGINULI NA MESTU (FOTO)

Nešto više od četiri godine nakon velike tragedije Šapekoenzea u novembru 2016. godine, Brazil je ponovo zavijen u crno zbog avionske nesreće fudbalskog kluba.

Četiri fudbalera, zajedno sa predsednikom kluba Lukasom Meirom i pilotom Vagnerom, nastradalo je prilikom pada aviona četvrtoligaša Palmasa.

Oni su se uputili na utakmicu koju je trebalo da odigra ovaj brazilski klub u ponedeljak, a nekoliko momenata nakon uzletenja se avion srušio.

U nesreći su poginula četvorica fudbalera, Lukas Praksedes, Giljerme Noe, Ranule i Markus Molinari, kao i predsednik Meira, te pilot.

Lukas Praksedes bio je levi bek, 23-godišnjak koji je karijeru počeo u Interu de Limeiri.

Brazil: The president and four footballers of Palmas Fútbol y Regatas, a club in the fourth division of the Brazilian Championship, died in a plane crash along with the pilot of the aircraft in which they were traveling to the city of Goiania to play a match. pic.twitter.com/uTGAB49XKu