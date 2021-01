SPAVAJU U ODVOJENIM SOBAMA? - Medijima kruže priče o mogućem razvodu Melanije i Donalda Trampa

Pošto se završio mandat predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, ubrzo su se pojavili navodi o mogućem razvodu njega i supruge Melanije.

- Melanija se odjavila. Ona više nije mentalno i emotivno na mestu u kom bi želela da bude uključena - kazao je za CNN neimenovani izvor iz Bele kuće.

- Mislim da je bila uzdržana. Prva dama i da je sve ovo radila zbog svog muža. Mislim da ćete primetiti da će se sada još više držati po strani i biće manje “vidljiva - kaže Robert Kuri Hej, publicista i poznanik 50-godišnje Melanije Tramp.

- Iskreno, mislim da bi Amerika trebalo da je ostavi na miru - dodao je on, ističe "News.com.au".

Podsećanja radi, Trampova bivša saradnica Omarosa Manigolt-Njuman napisala je 2018. godine knjigu u kojoj tvrdi da je Melanija navodno priželjkivala razvod.

- Prema mom mišljenju, Melanija je brojala svaki minut dok ne bude više predsednik, kako bi mogla da se razvede od njega. Ukoliko bi Melanija pokušala da ga osramoti i napusti ga dok je predsednik, on bi našao način da je kazni - kazala je tada Manigol-Njuman, a prenosi Mirror.

Rođaka Donalda Trampa, Meri Tramp, koja je privukla pažnju javnosti posle objavljivanja knjige o bivšem predsedniku "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man", prokomentarisala je brak Donalda i Melanije u poslednjem intervjuu.

Ona je u razgovoru sa "The Telegraph" kazala da je postoji verovatnoća da se Melanija možda neće razvesti, ali je 55-godišnji psiholog naveo da Donald Tramp "ne razume pažnju i bliskost", prenosi "Independent".

Spavaju u odvojenim sobama?

Pošto se okončao mandat Trampa, porodica se preselila u Floridu. Prema tvrdnjama CNN-a koji se poziva na anonimne izvore, Melanija je spavala u velikom apartmanu koji je uglavnom bio rezervisan za predsednike i njihove supruge.

- Donald Tramp je spavao u svojoj spavaćoj sobi, koja je za vreme prethodnih administracija bila radna soba - dodao je izvor.

Stefani Vinston Volkof, bivša prijateljica i savetnica Melanije Tramp, tvrdi da par spava u odvojenim sobama i da imaju "transakcioni" brak.