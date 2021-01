BAJDEN PONIŠTIO JOŠ JEDNU TRAMPOVU ODLUKU: Ukinuta zabrana transrodnim osobama da služe vojsku

Bajden je, u prisustvu ministra odbrane Lojda Ostina i načelnika Generalštaba američke vojske Marka Milija potpisao ukaz prema kojem će "svi Amerikanci kvalifikovani da služe u oružanim snagama SAD to moći da urade".

Prethodni predsednik Tramp je 2017. godine uveo zabranu transrodnim osobama da služe vojsku zbog "ogromnih lekarskih troškova".

BREAKING: Biden revokes Trump's ban on transgender Americans serving in the military https://t.co/Re1vFFEy8V