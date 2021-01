AVION NIJE NESTAO VEĆ JE OBOREN? Francuska novinarka otkriva da je iza svega mogao da bude LASERSKI sistem naoružanja (FOTO+VIDEO)

Podsetimo, malezijski avion, na letu od Kuala Lumpura do Pekinga, pre skoro 7 godina nestao je sa radara, a do danas se nižu brojne teorije koje pokušavaju da objasne šta se tačno dogodilo.

Pokrenute su dve velike podvodne potrage, ali konkretnih zaključaka nije bilo. Preovlađujuća teorija kaže da je za sve kriv pilot Zahari Ahmad Šah koji je putnike odveo u smrt. Takođe, tvrdilo se da je avion napravio veliki zaokret ubrzo nakon poletanja, skrenuo sa rute i potom se srušio u okean. Delovi olupina nađeni su na francuskom ostrvu Reunion, u Indijskom okeanu, na obalama Tanzanije, Mozambika i Madagaskara.

I know that getting closer to the truth is going to reopen the deep wounds of this unsolved mystery for the friends and families of the 239 #mh370 passenger. Yet truth is what NOKs need for closure. And what everyone expect from authorities.Tks for your brave and wise words Naren https://t.co/ozgNQxrt8w