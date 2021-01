DRAMA U VAŠINGTONU! Naoružan muškarac uhapšen kod Kapitola sa pištoljem i 20 metaka!

Muškarac je nosio pištolj i 20 metaka, a policijski službenik je muškarcu prišao kada je viđen kako se parkira nasred raskrsnice u blizini Kapitola, prenosi CNN.

On ga je upitao da li ima oružje u vozilu, na šta je muškarac odgovorio da se nalazi u centralnoj konzoli automobila. Nakon toga odveden je u pritvor, a kod njega je pronađeno oružje i municija.

Policija navodi da je muškarac optužen za nošenje pištolja bez dozvole, posedovanje neregistrovane municije i nezakonito posedovanje vatrenog oružja.

Hapšenje je usledilo nakon što je na hiljade demonstranata upalo u zgradu Kapitola 6. januara u pokušaju da spreči da Senat potvrdi proglašenje Džozefa Bajdena za predsednika.

US Capitol Police on Wednesday arrested a West Virginia man who was armed with a handgun and 20 rounds of ammunition outside the American Veterans Disabled for Life Memorial, which is near the US Capitol, a Metropolitan Police Department spokesman says. https://t.co/Zatl7CtgHI