PUČ U MJANMARU: Uhapšena predsednica vladajuće stranke, vojska preuzela vlast - PROGLAŠENO VANREDNO STANJE U ZEMLJI (FOTO)

Prema najnovijim informacijama, vojska je proglasila vanredno stanje na godinu dana.

Puč je usledio je nakon što su danima rasle tenzije između civilne vlade i jake vojne struje, za koju se verovalo da bi mogla da izvede vojni puč zbog nedavnih izbora za koje je vojska tvrdila da su dobijeni prevarom, javlja Rojters.

Portparol vladajuće partije Mio Niunt rekao je Rojtersu u telefonskom razgovoru da su lider partije i državni savetnik Su Ći, predsednik države Vin Mint i druge vođe NLD "odvedene" u ranim jutarnjim satima.

"Želim da kažem našim ljudima da ne reaguju ishitreno i da apelujem da se drže zakona", rekao je portparol i dodao da očekuje da će i on biti uhapšen.

Vojne pretnje i strah od vojnog puča zasenili su planirani početak rada parlamenta nakon izbora, navodi Rojters.

Vojska, u zemlji poznata kao "Tatmadav", u petak je na Fejsbuku saopštila da "kategorički negira" ometanje demokratske tranzicije i upozorila svestku diplomatsku zajednicu "da ne iznosi naprečac pretpostavke o stanju" u državi.

Saopštenje vojske dolazi dan nakon što su generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš i zapadne ambasade u Mjanmaru izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog mogućnosti vojne intervencije u Mjanmaru.

Tom državom je, kako dodaje Rojters, vladala vojska 49 godina nakon puča 1962. godine.

⚠️ Confirmed: Internet disrupted in #Myanmar amid military uprising and reports of detention of civilian leadership; real-time network data show national connectivity falling to 75% of ordinary levels from 3:00 a.m. local time; incident ongoing 📉



📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/CgBkyamrP6