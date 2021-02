U KRVAVOM PIRU u Oklahomi UBIJENO PETORO DECE: Četvoro je na mestu ostalo mrtvo, peto je izdahnulo u bolnici (FOTO+VIDEO)

Šest osoba, od kojih je petoro dece, ubijeno je danas u saveznoj američkoj državi Oklahomi, saopštila je policija.

Kako se navodi u saopštenju policije, jedna naoružana osoba odvedena je u pritvor.

A man and five children are dead after a shooting in Muskogee. We are on the scene of this tragic story this morning. pic.twitter.com/G9QRSYPU9F