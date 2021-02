PUTIN: Društvene mreže počinju da kontrolišu svest korisnika, ali se ne sme ograničavati sloboda govora! PLANETA

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su društvene mreže biznis koji je usmeren na ostvarivanje dobiti po svaku cenu, istakavši da one pokušavaju da manipulišu svešću svojih korisnika.

"Njih nije briga da li neki sadržaj na neki način šteti ljudima kojima je namenjen. Te savremene informacione platforme sve više i više počinju da kontrolišu svest", upozorio je Putin i objasnio da sistemi proučavaju i "poturaju" korisnicimna ono što smatraju potrebnim, a čovek počinje da prihvata rešenja ne shvatajući da je pod kontrolom i da se njime upravlja, prenosi TAS.

