TIM SZO U EPICENTRU TEORIJA O POČETKU PANDEMIJE: Ušli u glavnu laboratoriju za viruse u Vuhanuu u okviru istrage o koroni!

Eksperti SZO su proveli tri i po sata u dobro čuvanom Vuhanskom institutu za virologiju, koji je bio centar priča o teorijama zavere, prema kojima je odatle "procureo" kovid i izazvao prvo žarište krajem 2019. godine, preneo je Rojters.

Većina naučnika odbija ovu hipotezu, ali neki spekulišu da se virus pronađen u divljini pojavio u laboratorijskim eksperimentima, kako bi se testirala mogućnost prelaska na čoveka, a onda je "pobegao" iz laboratorije preko inficiranog člana laboratorije.

"Vrlo interesantno. Mnogo pitanja stoji", rekla je Tea Fišser, danski član tima, preneo je Rojters.

World Health Organization investigators have visited a research center in China that has been the subject of unproven allegations that it may have a link to the original outbreak of COVID-19 in Wuhan. https://t.co/YEh8rF7rlT