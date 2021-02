HAOS U MJANMARU: Na ulice izašle hiljade koje se protive puču, policija odgovorila vodenim topovima (VIDEO)

Sve su glasniji i organizovaniji pozivi demontranata građanima da se pridruže protestima i podrže kampanju građanske neposlušnosti protiv vojnog udara koji je izazvao i veliki broj negativnih reakcija širom sveta.

"Mi, medicinski radnici, predvodimo ovu kampanji i pozivamo sve vladine službenike da se pridruže pokretu građanske neposlušnosti", poručila je medicinska sestra iz državne bolnice u najvećem gradu Jangonu.

In #NayPyiTaw #Myanmar capital, police fired #watercannons at protesters demonstrating against #military govt. Person who took video allowed me to use without identity.Says police fired without warning for some 10 mins. Am told water NOT chemically-laced #whatishappeninginmyanmar pic.twitter.com/H9HQz7EF0o