UPAO NA KLINIKU I POČEO DA PUCA: Čula se i eksplozija?! Uhapšen muškarac! (VIDEO)

Pucnjava se dogodila danas na klinici Alina koja se nalazi oko 64 kilometara severozapadno od Mineapolisa, rečeno je u policiji Bafala za AP.

Pola sata nakon pucnjave, kako prenose lokalni mediji, u klinici je eksplodirala i bomaba ali policija ovo još nije potvrdila.

Lokalni mediji prenose da je uhapšen jedan muškarac.

#BREAKING⤵️ from a member of our @FOX9 News team. One law enforcement source describing scene to me as a "disaster." Gunfire, bombs, multiple victims. Been told metro area agencies en route to assist. https://t.co/ZZWHI8Zir3