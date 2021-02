MESEC DANA PREŽIVELI NA PUSTOM OSTRVU! Obalska straža nije mogla da veruje šta vidi blizu Bahama, hranili se pacovima?! (VIDEO)

Radi se ženi i dva muškarca, koji su, kako se navodi, preživeli hraneći se kokosima, školjkama i pacovima.

"Neverovatno je da su uspeli da prežive toliko dugo", rekao je jedan od spasilaca.

Kubanci su spaženi na ostrvu koje se nalazi između Florida Kiza i Kube.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow. #D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8

Tokom redovne patrole članovi helikopterske posade uočili su ih kako mašu improvizovanim zastavama na grebenu Anguila.

Iz helikoptera su na ostrvo spustili radio, hranu i vodu, a tek sutradan su ih spasli zbog loših vremenskih uslova.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz