Brazil planira da vakciniše sve građane tokom 2021. godine

Brazil će do kraja 2021. godine vakcinisati sve svoje stanovnike protiv kovida-19, najavio je ministar zdravlja te zemlje Eudardo Pasueljo.

On je rekao da bi do juna trebalo da bude vakcinisana polovina stanovništva, a ostatak do kraja godine, prenosi Rojters.

Govoreći pred Senatom, ministar je rekao da Brazil pregovara sa više kompanija o kupovini vakcina, tako da će u jednom trenutku biti dostupno nekoliko vakcina različitih proizvođača u zemlji, što će, kako je naveo, otežati koordinaciju.