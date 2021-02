MELANIJA OGORČENA Imala najgori rejting od bilo koje prve dame, otišla je uznemirena, a potom je usledio još jedan UDARAC

Dok bivši američki predsednik Donald Tramp prati odvijanje suđenja u Senatu u drugom procesu impičmenta zbog podsticanja na nerede u Kapitol hilu, njegova supruga Melanija provodi vreme relaksirajući se u banjama i držeći se dalje od dešavanja.

Iako se informiše o suđenju, jedan izvor otkrio je CNN-u da je bivša prva dama “u glavi ostavila Vašington za sobom, za razliku od svog supruga”. Melanija je od tada u Mar-a-Lagu, svojoj kući u Palm Biču na Floridi, a osobe upoznate sa njenim rasporedom kažu da on nema veze sa politikom, Kongresom, suđenjima ili nalozima na društvenim mrežama.

- Ide u banje, na ručkove, ponovo u banje i večere sa Donaldom na terasi. Isperi i ponovo. Svaki dan – rekao je jedan izvor CNN-a.

Drugi izvor potvrdio je da Melanija ima afinitet ka banjama, dodajući da nije neobično da ona u centru za relaksaciju provede nekoliko sati dnevno, a da često ide i dva puta u periodu od 24 sata zbog masaže, manikira, kozmetičkih tretmana i drugih stvari.

- Ona skoro uvek priprema večeru – rekao je treći izvor.

Melanija provodio večeri na terasi Mar-a-Laga, a za predjelo preferira ribu. Za stolom joj se, kažu izvori, često pridružuju njeni roditelji Viktor i Amalija Knavs koji većinu godine borave u privatnom apartmanu u kući. Iako Melanija više nije prva dama Sjedinjenih Američkih Država, njena dnevna rutina nije se značajno promenila.

OTPRILIKE ISTO, SAMO UZ DOZU GORČINE

Izvor CNN-a kaže da je njen raspored “otprilike isti kao pre”, međutim, oni upoznati sa njenim konverzacijama kažu da je Melanija ipak ponekad ogorčena, posebno od inauguracije Džozefa Bajdena, rivala njenog muža, i aktivnosti svoje naslednice Džil Bajden.Kad je Melanija napustila Vašington njena popularnost je rekodno opala. Imala je najgori rejting od bilo koje prve dame u modernoj istoriji SAD po odlasku iz Bele kuće, pokazala je anketa SSRS-a.To je veliki jaz u odnosu na početak mandata, kad je Melanija bila najomiljeniji član porodice Tramp i šire administracije. Moguće je da je njena popularnost “kolateralna šteta” poteza njenog supruga. Melanija se nakon upada u Kapitol 6. januara nije oglašavala pet dana, podseća CNN.

- Jednom kad se to dogodilo, znala je da neće dobiti ništa ako progovori ili nešto uradi, pa stoga nije uradila ništa – rekao je bivši zvaničnik Bele kuće.

RAZLIČITI POČECI

Dva člana njenog osoblja podnela su ostavke nedugo nakon nereda u Kapitolu. Melanija je, prema izvorima, planirala da ide na Bajdenovu inauguraciju i saznala da se to ipak neće dogoditi nakon što je njen muž “tvitovao” da on ne ide.

- Razočarana načinom na koji napušta Vašington, povremeno je bila ogorčena i hladna prema svom mužu, uznemirena što je njen imidž postao kolateralna šteta u njegovom pohodu da poništi rezultate izbora i obezbedi mirnu tranziciju vlasti – kažu izvori.

Ali, najteži udarac bio je posmatrati Džil Bajden kako započinje mandat, i to na potpuno drugačiji način. Bajdenovi su odmah uselili u Belu kuću i za dve nedelje od inauguracije unajmili ili dali otkaze osoblju. Melanija je bila u Njujorku prvih pet meseci administracije, kako bi njen sin Baron završio školsku godinu. Ona nikad nije imala više od 12 članova osoblja u Beloj kući, a znalo ih je biti i svega sedam. Džil Bajden već ima dvadesetak puno zaposlenih članova osoblja i očekuje se da će dodati još.Iako je Melanija ostavila poruku dobrodošlice za Džil u rezidenciji, ona još nije razgovarala sa njom, izbegavajući tako dugogodišnju tradiciju prvih dama.

(NE)ŽELJENI PUBLICITET

Ali, možda je najteži udarac zadao publicitet koji je zadobila Džil Bajden. Prva dama je već u startu dala intervju za magazin “Pipl”, “Parents”, objavila je televizijsku poruku uoči prošlonedeljnog Super boula, održala bar sedam događaja i predavanja na teme vojnih porodica, prevencije raka, zdravstva, obrazovanja.Melaniju se nije moglo videti dok nije napustila Vašington na dan Bajdenove inauguracije 20. januara. CNN navodi da je nije bilo u javnosti tri nedelje, a da šest nedelje pre toga nije održala nijedan javni događaj. Njeno osoblje kaže da nije neobično za bivšu prvu damu da izabere slabije “načičkan” raspored kako bi se više posvetila svojoj porodici.

Oni koji poznaju Melaniju, kažu da pažnja koju je zadobila Džil Bajden nije prošla neprimećeno. Iako se žali na publicitet oko Bajdenove, Melanija je sama odbila nekoliko sličnih ponuda od nacionalnih medija za vreme svog boravka u Beloj kući, kako kažu izvori CNN-a. Za četiri godine ona nije dala nijedan intervju za nacionalni medij.

TAKTIKA

- Donald je bio uznemireniji što Melanija ne dobija naslovnice od nje – rekla je Stefani Vinston Volkof, koja je bila savetnica bivše prve dame prvih nekoliko meseci rada administracije.Volkof je rekla da nije bio slučaj da zemlja nije zainteresovana za Melaniju, već da ona nije želela da dozvoli da je javnost upozna.

- Melanija namerno nije razgovarala sa štampom kao odbrambeni mehanizam – rekla je autorka knjige "Melanija & ja: Uspon i pad mog prijateljstva sa prvom damom” (Melania & Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady), dodajući da je manjak interesa za medije bila njena “glavna strategija”.

Sada, međutim, Melanija preispituje koliko se dobro ta taktika zaista pokazala.

- Svako ko zna Melaniju zna da ona radi ono što želi, kad to želi, i niko od osoblja u njenom timu nije mogao to da promeni – istakao je izvor CNN-a.