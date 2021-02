SZO UVRSTILA ASTRAZENEKU NA LISTU ZA HITNU UPOTREBU: Oksfordska vakcinana ušla u Kovaks program vakcinacije!

U saopštenju SZO se navodi da je odobrena vakcina koju proizvodi AstraZeneka-SKBio (iz Južne Koreje) i Serum Institut iz Indije, preneo je Rojters.

JUST IN: The World Health Organization grants emergency use of two versions of Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine for its global rollout through the COVAX facility. pic.twitter.com/0CiXvl1Ph2