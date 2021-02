NOVO REŠENJE BIL GEJTSA: Bogate zemlje da pređu na veštačko goveđe meso

Osnivač „Majkrosofta“, milijarder Bil Gejts, pozvao je bogate nacije da pređu na „100 odsto veštačko goveđe meso“, kako bi se smanjila emisija gasova staklene bašte i sprečile klimatske promene.

U svojoj novoj knjizi „Kako izbeći klimatsku katastrofu“, milijarder podvlači da su potrebni napori vlada kako bi bile iskorištene mogućnosti da čovečanstvo izbegne katastrofu uz pomoć tehnoloških dostignuća.

Govoreći za magazin „Teknolodži rivju“ univerziteta MIT, Gejts je rekao da vlade treba da budu „sputane zbog svog bogatstva“.

- Ne mislim da 80 najsiromašnijih zemalja treba da jede sintetičko goveđe meso. Ali mislim da bogate zemlje treba da 100 odsto pređu na sintetičku govedinu- naveo je Gejts.

Krave su značajan izvor metana koji je dostigao rekordne vrednosti u atmosferi. Nivo metana, gasa staklene bašte, drastično je porastao od 2000. do 2017. godine, a naučnici veruju da bi zbog tog gasa temperatura usled globalnog otopljavanja mogla da poraste za čak četiri stepena do kraja veka.

Naučnici upozoravaju da bi to moglo da bude veoma opasno po čovečanstvo i da rast temperature može da dovede do ekoloških poremećaja koje će dovesti do potencijalne masovne gladi i migracija.

- Emisija gasova koje izbacuju krave i drugi preživari je gotovo jednaka emisiji metana iz industrije na fosilna goriva- naveo je dr Robert Džekson.

Bil Gejts kaže da je problem stoke „veoma težak“, ukazujući da čak i jedinjenja koja smanjuju emisiju metana nisu dovoljna.

- Mogli bismo da se naviknemo na razliku u ukusu (prirodnog i veštačkog mesa), a proizvođai tvrde da će (veštačko meso) biti sve ukusnije- kaže Gejts.

Milijarder kaže da je primetio jednu kompaniju koja pravi sintetičko meso na ćelijskom nivou kako bi rešila taj problem, ali dodaje da ne veruje kako će proizvodnja sintetičke govedine ikada biti ekonomična. Međutim, navodi da pojedine kompanije imaju takve planove koji mogu biti konkurentni.

- Iako te kompanije čine tek jedan odsto svetskog tržišta mesa, one su na svom putu ka rešavanju tog problema- dodao je Gejts.