LEDENA OLUJA OKOVALA AMERIKU! Brutalna haladnoća ubila više od 20 ljudi, milioni ostali bez struje! (FOTO+VIDEO)

Najmanje 21 osoba umrla je u Teksasu, Luizijani, Kentakiju i Misuriju, uključujući četvoro stradalih u požaru kuće u Šugar Lendu u Teksasu gde je nestalo struje, prenose svetski mediji pozivajući se na policiju i lokalne medije.

​Zvaničnici u Teksasu suočeni su sa kritikama jer je energetska mreža u više navrata pala. Ledena oluja zaustavila je džinovske vetrenjače u zapadnom Teksasu, zbog čega energetske kompanije nisu mogle da zadovolje potrebe za strujom koje su eskalirale u hladnoći.

​U južnom Teksasu građane su upozoreni da ne nose roštilje ili grejače na propan u zatvorenom prostoru jer je nekoliko ljudi završilo u bolnici zbog trovanja ugljen-monoksidom dok su pokušavali da zagreju ledene domove koristeći predmete predviđene za upotrebu na otvorenom.

​Američki predsednik Džozef Bajden je uveravao guvernere teško pogođenih država da je savezna vlada spremna da ponudi sve potrebne hitne resurse, navodi se u saopštenju Bele kuće.

Governor Abbott failed to prepare for this storm, was too slow to respond, and now blames everyone but himself for this mess.



He neglected the state’s antiquated and deregulated electrical grid. Now 4.4 million Texans have no power in freezing conditions. https://t.co/wWNVxPdNKl