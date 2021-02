ZA DLAKU IZBEGNUTA TRAGEDIJA! Zapalio se motor aviona - Delovi i oplata padali po Denveru, putnici BUKTINJU snimali telefonima (VIDEO)

Prema dostupnim informacijama radilo se o letu United Flight 328 koji je iz Denvera leteo za Havaje. odmah posle poletanja jedan od motora se zapalio.

U avionu je bio 231 putnik i 10 članova posade

Delovi oplate avionsko motora su počeli da padaju po predgrađu Denvera, što su takođe zabeležili građani koji su se zatekli na ulici.

Debris falls from the sky as United jet suffers engine failure, makes emergency landing in #Denver MORE: https://t.co/Ejllewahd7 pic.twitter.com/rmghU5W2uA

Pilot je uspeo letelicu za motorom koji je goreo da bez posledica prizmelji pošto se letelica vratila na aerodrom u Denveru.

United flight 328 lands at DIA after losing part of its engine en route to Hawaii. Debris fell into a neighborhood in Broomfield as passengers onboard described a loud bang.



You can hear passengers clapping when the plane touched down.



Video: Troy Lewis #9News pic.twitter.com/lf8aOXLrsb