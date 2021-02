EL ČAPOVA ŽENA UHAPŠENA U VAŠINGTONU: Optužena za rasturanje kokaina i heroina u SAD!

Ema Koronel Aispuro (31), koja ima američko i meskičko državljanstvo treba danas da izađe pred saveznog sudiju.

Ona je optužena da je učestvovala u distribuciji kokaina, metamfetamina, heroina i marihuane.

Breaking News: The wife of El Chapo, the Mexican drug kingpin, was arrested in Virginia and charged with helping her husband run his criminal empire.https://t.co/y4nigNZA9u