Bilbija: Sukob između Rusije i SAD traje od Drugog svetskog rata (VIDEO)

Urednik političke rubrike u dnevnom listu ’’Politika’’ Bojan Bilbija rekao je sa sukob između Rusije i SAD nije zapravo nikad ni završen i da on traje od Drugog svetskog rata.

- Taj sukob se odvija za dušu Evrope i kom će se carstvu Evropa prikloniti – rekao je Bilbija za Pink.

Kako podseća, do pre 30 godina Evropa je bila podeljena između Moskve i Vašingtona i da, kako dodaje, ne treba zaboraviti da je to bio najprosperitetniji period čovečanstva.

- Čuveni švedski i skandinavski model, to je tada nastalo. Sve zemlje su se utrkivale ko će više da učini za svoje građane, gde će biti veće penzije i plate – kaže Bilbija.

Osnova nekakvih međunarodnih odnosa i prava jeste neko poštovanje prava druge države, objasnio je prof. dr Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje.

- Ako se naiđe na probleme dolazi se do nekih kompromisnih rešenja. Na Rusiju je više puta probano da se deluje silom, ali ona je pokazala da to neće trpeti počevši od situacije u Venecueli, Siriji... – rekao je Deđanski.

Kako ističe, onda je promenjen način rada koji je probao da donese rezultat rada zapadnim silama je pokušaj ekonomske izolacije, ekonomskih sankcija.

- Pokušaj osujećenih velikih projekata, a na kraju ni to nije uspelo. A sve se to dešava svakoj nezavisnoj zemlji – smatra on.