''ĐAVO JE TU'' Naučnici uznemireni zbog nove varijante korona virusa: Smrtonosniji je i zarazniji

Naučnici su ovaj soj koji dolazi iz Kalifornije označili kao "đavolski" nakon njihovih alarmantnih otkrića.

Novi soj se zove B.1.427 / B.1.429 i prvi put je primećen u Kaliforniji ove zime.

Varijanta je pronađena u Danskoj, Meksiku i na Tajvanu. Kao i svaka nova varijanta, sadrži nove mutacije za koje su naučnici bili svesni da bi joj mogle dati prednost nad ''originalnim'' sojem virusa.



TRIPLE WORRISOME—Data says the new variant that is now dominant strain in California:



📌spreads FASTER



📌evades antibodies from #COVID19 vaccines or prior infection



📌causes more severe illness.



➡️Scientist says “the devil is here” #B1427 / #B1429🧵 https://t.co/p8hWTkBEMD pic.twitter.com/nhozB3VTc3