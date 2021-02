BAJDENOVA SAVETNICA ŠOKIRALA IZJAVOM: Pandemija korone je najbolja stvar koja mu se dogodila

Nova knjiga, u koju je Gardijan imao uvid, otkriva da je Anita Dan to prokomentarisala u privatnom razgovoru sa saradnikom u vreme kada su se Sjedinjene Američke Države borile sa porastom broja mrtvih, padom ekonomije i zdravstvenim sistemom blizu kraha.

Detalji se nalaze u knjizi „Srećan: Kako je Džo Bajden jedva pobedio na predsedničkim izborima“ Džonatana Alana i Ejmi Parnes. To je prva opširna knjiga o izborima 2020. godine, a trebalo bi da bude objavljena 2. marta.

U knjizi se navodi da je Danova rekla: „Kovid je najbolja stvar koja mu se ikada dogodila“, a autori su sugerisali da su svi zvaničnici kampanje u to verovali, ali nikada to ne bi rekli u javnosti.

