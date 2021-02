RODITELJI MONSTRUMI SU ĆERKU (2) DRŽALI U KLJUČALOJ VODI: Umrla je u nesnosnim bolovima!

Sud je Šejna i Nikol iz Engleske proglasio krivima za ubistvo dvogodišnje ćerke. Incident koji se dogodio 20. maja 2017. godine zgrozio je sve.

Devojčica je preminula od zadobijenih opekotina, pošto ju je otac držao u ključaloj vodi.

- Dvogodišnja devojčica po imenu Medilin Rouz Stouks vrištala je od bolova dok ju je otac držao u ključaloj vodi - rečeno je iz suda.

Šejn Dejvid Stous (33) i Nikol Beti Mur (26) priznali su krivicu za mučenje i ubistvo dvogodišnje ćerke.

