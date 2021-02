BAJDEN NAREDIO VAZDUŠNI UDAR: Bombardovana baza proiranske milicije u Siriji, najmanje 17 mrtvih

- Ovi napadi odobreni su kao odgovor na nedavne udare na američko i osoblje koalicije u Iraku, kao i pretnje po njihove živote. U napadima je uništeno više zgrada na granici koju koriste brojne milicije sa podrškom Irana poput "Kajtib Hezbolah" i "Kajtib Šuhada" - navodi se u saopštenju Pentagona.

Ubijeno je najmanje 17 proiranskih boraca, navodi Opservatorija za ljudska prava.

- U napadima su uništena tri kamiona municije. Mnogo je poginulih - rekao je direktor Opservatorije Rami Abdel Rahman.

Exclusive: The U.S. carried out an airstrike in Syria against a structure belonging to what it said were Iran-backed militia, two U.S. officials told @Reuters. The strike comes after a series of recent rocket attacks against U.S. targets in Iraq https://t.co/2HoLLYjEhv