PANIKA U VELIKOJ BRITANIJI: HITNO evakuisano na hiljade ljudi zbog BOMBE! (FOTO)

Neeksplodirana bomba iz Drugog svetskog rata otkrivena u engleskom gradu, na privatnom zemljištu blizu lokalnog studentskog doma, će biti detonirana, saopštila je policija.

Na hiljade ljudi je evakuisano iz domova u gradu gde vlasti još istražuju eksplozivnu napravu, dodala je policija, a preneo “Gardijan”.

Pripadnici zakona su napravili kordon dugačak 400 metara u subotu ujutro oko bombe, a 2.600 domaćinstava je evakuisano u petak uveče i danas.

World War II bomb discovered in Exeter will be detonated in controlled explosion tonight https://t.co/nnPEMiZMau