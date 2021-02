MAJKA MONSTRUM POBEGLA SA LJUBAVNIKOM: Vladislava (25) ostavila decu bez hrane i vode, dečak UMRO u mukama (FOTO)

Majka koja je svoje dvoje dece ostavila bez hrane i vode 11 dana, da bi provodila vreme sa svojim ljubavnikom i njihovim deteom, osuđena je zbog ubistva. Vladislava Trokhimčuk (23) iz Kijeva u Ukrajini, nije pokazala kajanje tokom suđenja, a čak se i smejala kada su je osudila na 8 godina zatvora, jer je namerno izgladnjivala decu i zbog ubistva sina Danijela.

Njena ćerka Ana (3) je uspela da preživi tako što je pila vodu iz vaze, ali je devojčica patila od hronične neuhranjenosti.

Inače, ovaj slučaj iz 2019. godine jako je potresao javnost. Mališani nisu mogli da napuste svoju sobu, jer se ispod vrata nalazio peškir.

Deca su tako gladovala 11 dana, a za to vreme su jela tapete, gips i sopstvene izmete. Na zidovima su pronađeni tragovi zuba, a oni su očajnički pokušavali da skinu linoleum sa poda da bi otvorili prazninu ispod vrata.

Vladislavina bivša svekrva je pokušala da uđe u stan ali nije imala ključ, kaže njen bivši muž Aleksej Trokhimčuk, otac mališana.

