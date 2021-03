PAPA FRANJA STIGAO U MOSUL: Čitaće molitvu među ostacima hrišćanskih crkava koje je UNIŠTILA Islamska država, držaće i misu na otvorenom (FOTO+VIDEO)

Papa Franja stigao je danas na sever Iraka u Mosul, gde će se moliti u srušenim crkvama, koje je uništila teroristička Islamska država, i držaće misu na otvorenom poslednjeg dana prve posete jednog pape ovoj jugozapadnoj azijskoj zemlji.

Vatikan se nada da će poseta ohrabriti hrišćane da ostanu u Iraku, uprkos višedecenijskim sukobima i nestabilnostima, preneo je AP.

Papa je poslao poruku o međuverskoj toleranciji muslimanskim liderima, uključujući i istorijski susret u subotu sa verskim vođom iračkih šiita, ajatolahom Alijem al-Sistanijem.

Mosul, grad u kojem se nalazi papa, teško je oštećen tokom rata sa Islamskom državom, a poglavar Rimokatoličke crkve će se moliti i za sve žrtve rata u Iraku.

On će se moliti na trgu okruženom ostacima četiri oštećene hrižćanske crkve.

BREAKING: Pope Francis has arrived in Mosul on his tour of Iraq, a former stronghold of terror group Islamic State.@Stone_SkyNews has the latest.



