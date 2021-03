POTRESNA SLIKA KOJA JE OBIŠLA SVET! Časna sestra kleknula pred policajcima i zamolila ih - 'ubijte mene, ne njih'! (FOTO)

Fotografija katoličke časne sestre An Ros Nu Tavang kako kleči ispred naoružanih policajaca u Mjanmaru, u kojem su već nedeljama neredi nakon vojnog puča, počela se širiti društvenim mrežama. Odevena u jednostavnu belu haljinu, raširenih ruku, kleknula i zamolila policajce da ne pucaju.

- Kleknula sam, moleći ih da ne pucaju i da ne muče decu, nego da umesto njih ubiju mene - izjavila je u utorak, prenosi Guardian.

Podsećamo, vojska je prije nekoliko nedelja izvršila vojni puč i svrgnula čelnicu Aung San Su Ću. Nakon čega su na ulicu krenuli izlaziti građani tražeći povratak demokracije, pa je vojska počela da se brutalno obračunava sa njima. Demonstranti su u ponedjeljak izašli na ulice. Kad je policija počela da se okuplja oko njih, tri časne sestre među kojima je i An Ros Nu su pokušale da ih zaštite.

- Policija je jurnula na njih, brinula sam se za decu - rekla je.

The courage of her conviction - a rare thing in these days of “self” first!



A nun in Myanmar told junta forces "you'll have to come through me" - moments before they opened fire on protesters.



Sister Ann Roza Nu Tawng previously said she was prepared to die to save others ... pic.twitter.com/jBUj8COACA