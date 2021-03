KRVOPROLIĆE U ATLANTI! Počelo je vatrenim obračunom u salonu za masažu - ubijeno OSAM OSOBA, sve napade izveo jedan čovek (VIDEO)

Prva pucnjava dogodila se u utorak poslepodne u salonu za masažu pedesetak kilometara od Atlante, najvećeg grada u saveznoj državi Džordžiji, rekao je Džej Bejker portparol policije okruga Čiroki, prenosi mreža CNN.

Prema njegovim rečima, dve osobe su proglašene mrtvim na licu mesta, a tri su prebačene u bolnicu, gde su dve preminule.Ne dugo zatim, dogodile su se još dve pucnjave.

BREAKING: Eight people killed, many of them Asian women, in shootings at three Atlanta-area massage parlors https://t.co/4tNk7SsGjv