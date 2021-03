LONDON DIGAO UZBUNUA: GPS signal ometan iznad britanske baze na Kipru - Evo ko je glavni 'osumnjičeni' za špijunske igre

U Velikoj Britaniji u poslednja dva dana podigla se poprilična prašina kad se otkrilo da su lovac Jurofajter Tajfun 2000, F-35 i transportni avion A-400 M bili izloženi elektronskom ometanju neposredno po poletanju ili sletanju u britansku vojnu bazu RAF Akrotiri na Kipru.

Kako javljaju britanski mediji do ozbiljnih posledica na svu sreću nije došlo, ali stručnjaci na koje se mediji pozivaju smatraju da je to veoma opasno, posebno ovakva aktivnost i za to se optužuje Rusija i smatra se da je ovo tipičan ruski agresivni pristup ponašanja u međunarodnim odnosima.

Interesantno je da se britanski The Telegraph poziva na neimenovani izvor koji tvrdi da dok pristup ne uključuje direktno nasilje Rusi će to nastaviti da rade nekažnjeno.

Incident se dogodio u trenutku kada je šef obaveštajne službe pri Ministarstvu odbrane general-potpukovnik Džim Hokehul upozorio da buduće ratište više neće biti obeleženo linijama na vojnim kartama i omeđeno geografskim prostorom. On je naveo da će Velika Britanija biti suočena sa državnim i nedržavnim akterima koji primenjuju različite oblike ratovanja.

Ono što Britanci za sad tvrde jeste da je ometanje GPS signala došlo iz pravca Sirije, ali se ne isključuje i opcija da su određene osobe bile na samom ostrvu u blizini baze dok su sprovodili ometanje.

Izvori iz bezbednosnih struktura veruju da sirijske snage nemaju takvu tehničku sposobnost da samostalno izvedu takve napade, ali nagađa se i da su možda jednu takvu grupu ili jedincu obučili i opremili Rusi, odosno pripadaju armiji Bašara al Asada.

Interesantno je da se pored Asadove vojske spominju jedinice pokreta Hezbolah za koje britanski mediji tvrde da ih obučava Rusija.

Velika Britanija na Kipru odavno ima stalno vojno prisustvo. Borbeni avioni koji deluju u borbenim misijama nad Irakom i Sirijom deluju iz baze Akrotiri. Inače ova baza je važna jer se u njoj nalazi i prislušni centar za prikupljanje obaveštajnih podataka sa Bliskog istoka.

Brtinaski mediji navode da je britansko vojno i obaveštajno prisustvo na Kirpu odavno poznato i za njega vlada veliko intersovanje ruskih špijuna.

Globalni sistem pozicioniranja (GPS), sazvežđe od 24 američka satelita, široko

Kao i većina civilnih aviona, vojni avioni imaju rezervne sisteme, što znači da gubitak GPS signala neće biti katastrofalan. Međutim, „lažno predstavljanje“ GPS-a, da se određeno mesto nalazi na drugoj lokaciji, a ne na onoj na kojoj se zaista nalazi moglo bi biti ozbiljno i dovesti do tragičnih posledica.