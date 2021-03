SMRT UŽIVO NA NEBU: Oboren helikopter, poginulo PET SPECIJALACA u Avganistanu (VIDEO)

U padu helikoptera poginula su četiri člana posade i pet specijalca, a odgovornost za napad preuzela je milicija Abdul Ganija Lipura odmetnuta vojna formacija.

Obaranje ovog helikoptera uneo je još veći razdor između avganistanske vlade i regionalnih jedinica koje su samo pod formalnom kontrolom vlasti u Kabulu.

"Bile su borbe. Na nas su pucali iz helikoptera raketama, morali smo da odgovorimo i oborimo", rekao je Mohamad Husein Tavana, pomoćnik ratnog lidera čija milicija je oborila letelicu.

Two days ago (18/03/2021), militias under command of Abdul Ghani Alipur shot down a Mi-17V-5 transport helicopter of #Afghanistan Air Force resulting death of its 4 crew members and also 5 special forces of #Afghan National Army onboard in the mountainous province of Wardak. 👇 pic.twitter.com/qKxBWbl0G9