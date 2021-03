NAJVEĆI TRAMPOV PODUHVAT Evo šta sprema, svetski moćnici u strahu!

Bivši američki predsednik Donald Tramp priprema novu platformu za društvene mreže koja će biti spremna za dva do tri meseca, izjavio je Džejson Miler, portparol Trampovog izbornog štaba na proteklim izborima.Bivšem predsedniku je zabranjen pristup većini platformi društvenih mreža poput Fejsbuka i Tvitera, nakon što je, navodno, podstakao pobunu 6. januara u američkom Kapitolu u kojoj je poginulo pet osoba.

.@JasonMillerinDC said President Trump will be "returning to social media in two or three months" with "his own platform" that will "completely redefine the game" and attract "tens of millions" of new users. #MediaBuzz