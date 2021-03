NAPAD U BIBLIOTECI U VANKUVERU: Redom UBADAO LJUDE NOŽEM! Jedna osoba nastradala, petoro ranjeno (VIDEO)

U smrtonosnom napadu nožem u jednoj biblioteci u kanadskom gradu Vankuveru, život je izgubila jedna žena, a petoro ljudi je ranjeno.

Policija je potvrdila da drži u pritvoru jedinog osumnjičenog za ovaj zločin, koji se dogodio u subotu u ranim popodnevnim časovima i pozvala svedoke da se jave, posebno one koji su snimali kamerama i snimke objavili na društvenim mrežama, preneo je Rojters, piše Tanjug.

- Imamo ukupno šest žrtava od kojih je jedna žena, nažalost, podlegla povredama. Osumnjičenog smo uhapsili, ali ostaje pitanje zbog čega se ovo dogodilo - izjavio je predstavnik policije Frenk Džang na konferenciji za novinare koju je prenosio CBC.

Video of the alleged Lynn Valley stabbing suspect who appears to stab himself in the leg before being taken into custody ⁦@CTVVancouver⁩ pic.twitter.com/u7VkvW1kTr