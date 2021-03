SIRIJCU PRETE ZBOG U BUNDESTAGA: Povukao kandidaturu posle anonimnih pretnji smrću

Doskora "zvezda" među kandidatima Zelenih za poslanika u Bundestagu, Sirijac Tarek Alovs (31), koji je kao izbeglica 2015. godine došao u Nemačku, povukao se pošto su njemu i njegovoj porodici pretili smrću.

Alovs (31) je u januaru nominovan kao kandidat Zelenih za savezne izbore u Oberhauzenu i Dinslakenu, na zapadu Nemačke. Želeo je, kako prenosi nemački Dojče vele, da se kandiduje "kao prvi begunac iz Sirije, kako bi svojim glasom predstavljao prava izbeglica i migranata i borio se za pluralističko i pravedno društvo".

Posle povlačenja on je medijima preneo da to čini "velike opasnosti", naročito za njemu drage ljude. On u saopštenju navodi da se suočio sa snažnim rasizmom i da je to bilo "zastrašujuće" i da će se "na neko vreme" povući iz javnosti.

U okrugu u kojem su ga kandidovali izrazili su razočaranje. Nemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas izrazio je preko Tvitera žaljenje, ocenivši da je to "bedno za našu demokratiju". I predsednica grupe Zelenih u Bundestagu Katrin Gering-Ekart izrazila je zgražavanje.

Alovs je pravnik koji je 2015. godine pobegao iz Sirije u Nemačku i ubrzo se politički se aktivirao u međunarodnom pokretu za spasavanje i prihvat migranata.