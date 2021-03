ERDOGAN 'ZAVRNUO SLAVINU' MILITANTIMA: Znak da se pobuna proturskih terorista u Siriji privodi kraju?

Prema nadzornoj grupi sa sedištem u Londonu, turska obaveštajna služba nije platila sirijske militante najmanje dva meseca.

- Turska obaveštajna služba obećala je frakcijama koje su delovale pod zastavom Prolećnih operacija mira da će im dodeliti novčane nagrade nakon zauzimanja grada Tel Abijad na sirijsko-turskoj granici u oktobru 2019. godine, ali ta obećanja tek treba da se ispune - saopštio je SOHR u izveštaju.

Vojni izvor u SNA rekao je SOHR-u da je suspenzija plata verovatno pokušaj vršenja pritiska na frakcije SNA da prihvate otvaranje prelaza sa oblastima koje kontroliše Damask.

#Syria: a large Turkish convoy entered Greater #Idlib and reached S. #Aleppo countryside. 2nd attempt to establish a base in/near Al-Eis since last convoy was bombed & week ago. pic.twitter.com/u8dxmCmmQQ