NOVA UZBUNA NA KAPITOLU: Automobil probio barijere i zabio se u policajce, IMA POVREĐENIH! (FOTO+VIDEO)

Veliki broj policijskih snaga raspoređen je ispred Kapitol hila, u Vašingtonu, nakon što je neidentifikovana osoba navodno probila bezbednosne barijere.

Kako se navodi, dva policajca su povređena. Zaposlenima je naloženo da se klone prozora i potraže zaklon.

Zgrada Kapitola je trenutno pod "lokdaunom".

Na terenu su i ambulantna vozila, a teren nadleću helikopteri.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6

"Neko se automobilom zakucao u kućicu u kojoj sede policajci. Vozač je u pritvoru. Povređeni policajci su prebačeni u bolnicu", navela je policija Kapitola.

Incident se dogodio između glavne zgrade i kancelarija Senata.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe